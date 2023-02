Oto TOP 15 miast w Wielkopolsce, w których przybywa mieszkańców. Tutaj dobrze się żyje! [lista]

Mieszkańcy miast coraz chętniej wyprowadzają się na wieś, najchętniej do gmin podmiejskich. Do tego dochodzą ujemny przyrost naturalny oraz emigracja zagraniczna. Świetnie rozwijają się miejscowości leżące w bliskiej odległości dużych miast. - Pod względem łącznej liczby mieszkań (lokali i domów) ukończonych przez wszystkich inwestorów powiat poznański wyprzedził np. Łódź, Rzeszów, Szczecin, Białystok, Lublin oraz Gdynię. Jeżeli chodzi o znacznie mniejszy ludnościowo powiat wrocławski, to w zestawieniu dotyczącym 2019 r. zdystansował on między innymi Białystok, Lublin oraz Gdynię. Bardzo sugestywny jest również fakt, że w ubiegłorocznym rankingu dwudziestu lokalizacji z największą liczbą nieruchomości mieszkaniowych ukończonych przez deweloperów, znajdziemy aż pięć podmiejskich powiatów (poznański, wrocławski, wołomiński, piaseczyński oraz legionowski) - czytamy na forsal.pl. W latach 2008-2018 liczba mieszkańców wzrosła: w powiecie poznańskim - o 25,3% w powiecie gdańskim - o 27,8% w powiecie bydgoskim - o 15,6% w powiecie toruńskim - o 14,2% A w jakich miastach w Wielkopolsce przybywa mieszkańców? Odpowiedź znajdziesz w naszej galerii. Oto TOP 15 miast w Wielkopolsce, w których przybywa mieszkańców >>>>

