Oto ulubione dania poznaniaków. Najczęściej zamawiali je w 2021 roku!

Według raportu stworzonego przez ekspertów pyszne.pl Poznań zajął czwarte miejsce pod względem miast, w których w 2021 roku złożono najwięcej zamówień. Potwierdza to, że mieszkańcy stolicy Wielkopolski chętnie korzystają z możliwości dowozu posiłków pod same drzwi. Co jednak najczęściej zamawiają? Jak się okazuje, choć tradycyjne polskie dania wciąż pozostaje jednymi z popularniejszych, to smakowe gusta poznaniaków coraz częściej kierują się w stronę orientalnej kuchni. Sprawdź naszą galerię, by poznać polskie trendy jedzeniowe i trzy najchętniej zamawiane przez poznaniaków dania! Sprawdź najpopularniejsze kuchnie wybierane przez poznaniaków --->

materiały prasowe pyszne.pl