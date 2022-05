Oto zasady, które powinien znać każdy Polak. Jak prawidłowo zawiesić flagę na 2 maja? Wiele osób popełnia te błędy

Święto Flagi. Krótka historia

Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiego pierwszy raz obchodzono w 2004 roku. Wybór daty (2 maja) nie jest przypadkowy. Dzień Flagi został bowiem ustanowiony między 1 maja (Świętem Pracy) a 3 maja (Świętem Uchwalenia Konstytucji), kiedy to Polakom towarzyszą refleksje na temat ojczyzny. Pomysłodawcą ustanowienia Dnia Flagi był dziennikarz Andrzej Zaporowski.

Savoy miał być sprzedany do końca kwietnia. Kupujący nie podpisał jednak umowy

2 maja w różnych miastach Polski organizowane są akcje i manifestacje patriotyczne. Coraz więcej osób właśnie w tym dniu przypina do ubrań kokardę lub wstążkę w barwach narodowych. Zwyczaj ten został rozpowszechniony przez Lecha Kaczyńskiego, później kontynuował go także Bronisław Komorowski i Andrzej Duda.

O czym należy pamiętać, wywieszając flagę? Te zasady warto znać

Nie każdą biało-czerwoną płachtę można określić mianem flagi. Zgodnie z obowiązującymi zasadami flaga powinna mieć proporcje 5:8 (rzadziej 3:5), w innym przypadku możemy mówić jedynie o barwach narodowych. Bardzo ważne jest też to, by była ona przymocowana tylko do jednego drzewca.