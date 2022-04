Otrzymujesz 500 plus dla seniora? Tych pieniędzy możesz wkrótce nie zobaczyć! Sprawdź, kto musi zwrócić 500 plus dla seniora?

500 plus dla seniorów. Kto może otrzymać?

Każda osoba pełnoletnia, która jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, co potwierdzone jest stosownym oświadczeniem może ubiegać się z ZUS o świadczenie uzupełniające. Często określane ono jest jako 500 plus dla seniora ze względu na to, że to właśnie ta grupa jest głównym beneficjentem tego świadczenia. Ostatnie zmiany mogą jednak oznaczać dla emerytów konieczność zwrócenia środków do ZUS.