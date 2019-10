Otwarcie nowego salonu już 26 października ! Czekają niepowtarzalne atrakcję !

Popularna marka Tele Magic – akcesoria GSM - otwiera swój pierwszy sklep w Poznaniu. Z tej okazji na klientów, którzy zrobią tego dnia zakupy w nowo otwartym salonie, czekają super atrakcje.

26.10 – Poznań Plaza.

Otwarcie sklepu odbędzie się 26.10 w Poznań Plaza, pod adresem Drużbickiego 2, na I piętrze.

Tego dnia marka przygotowała pełno niespodzianek, będzie gość specjalny Łukasz “Juras” Jurkowski.

Polski komentator sportowy zajmujący się MMA, zawodnik taekwondo i mieszanych sztuk walki bardzo chętnie da Wam swój autograf czy zrobi sobie z Wami zdjęcie.

Producent marki MyScreenPROTECTOR przygotuje dla Was specjalne laboratorium, gdzie będziecie mogli sprawdzić wytrzymałość szkieł, które chronią Wasze wyświetlacze przed uszkodzeniami, opowie również, na co zwrócić uwagę przy wyborze folii lub szkła. Dodatkowo, każdy klient, który tego dnia zrobi zakupy w salonie lub wyspie Tele Magic na terenie Poznań Plaza będzie mógł wziąć udział w loterii Koło Fortuny i zdobyć atrakcyjne nagrody.

Tele Magic to preżnie rozwijająca się marka posiadająca ponad 30 punktów w Polsce, w których oferuje swoim klientom szeroką gamę artykułów do urządzeń mobilnych. W ofercie znajdziecie etui, szkła ochronne, słuchawki, uchwyty, kable, adaptery - można tak wymieniać w nieskończoność. Przyjdź i przekonaj się sam, co marka oferuje, a na pewno wyjdziesz zadowolony. Poza samymi akcesoriami firma prowadziusługi serwisowe oraz skup telefonów i smartfonów.