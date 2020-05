Otwarcie "świątyni" dla miłośników Instagrama i TikToka w Poznaniu już 29 maja! Jakie ceny biletów w Be Happy Museum w Galerii Malta??

- Dzięki Be Happy Museum wspomnienia mają jeszcze bardziej wyrazisty kolor, a codzienność staje się słodsza. Nic więc dziwnego, że otwarciu naszej atrakcji towarzyszy tak ogromne zainteresowanie nie tylko fanów social mediów. Staramy się, by w każdej lokalizacji zaskoczyć odwiedzających czymś charakterystycznym dla danego miejsca. W Poznaniu nie zabraknie oczywiście słynnych koziołków. Pojawią się w zaskakującym stylu sweet art

Be Happy Museum: Co to za miejsce?

- Be Happy Museum to miejsce, gdzie marzenia się spełniają a wyobraźnia zamienia się w słodkie i kolorowe doznania. To miejsce, gdzie iluzja wprawia w osłupienie i rozbawia do łez - tak reklamują atrakcję jej twórcy. Obecnie w Polsce działają dwa takie punkty.