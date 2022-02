Otwarcie ul. św. Wawrzyńca w Poznaniu nastąpi lada dzień - być może już w sobotę. Jak wygląda dziś ulica? Zobacz najnowsze zdjęcia

We wtorek 22 grudnia 2020 roku rozpoczęto prace prace przygotowawcze związane z budową ul. św. Wawrzyńca na Jeżycach, na odcinku od skrzyżowania z ul. Niestachowską i Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Kościelną. Jak zapowiadały Poznańskie Inwestycje Miejskie, „około kilometrowy odcinek drogi będzie przedłużeniem istniejącej ul. św. Wawrzyńca”. Teraz ulica jest w zasadzie gotowa do otwarcia dla użytkowników, co ma nastąpić lada dzień. Jak informowaliśmy kilka dni temu, na 21 lutego przewidziano wydanie pozwolenia na użytkowanie ulicy, ale teraz nieoficjalnie mówi się już o najbliższej sobocie.

Ruch będzie poprowadzony dwoma pasami wlotowymi od strony ul. Niestachowskiej i Żeromskiego – przyjmującymi ruch z prawoskrętu z Żeromskiego i pasa na wprost z św. Wawrzyńca jeszcze za skrzyżowaniem (a więc biegnącego od strony ul. Polskiej), a także trzema pasami wylotowymi, patrząc od strony Kościelnej. Te trzy pasy wyprowadzą ruch w stronę ul. Żeromskiego (pas lewy), na wprost, dalej w św. Wawrzyńca w stronę ul. Polskiej i wylotu na Tarnowo Podgórne i Pniewy (środkowy) i na wprost lub w prawo (pas prawy). Oczywiście skrajne pasy są także dostępne dla autobusów. Oprócz tego ulica rozszerzona jest o dwa pasy dla rowerów, poprowadzone na zewnątrz jezdni.