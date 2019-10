Otyłość dzieci w Polsce to coraz większy problem. Nie chcesz, by twoje dziecko miało nadwagę? Zobacz, co możesz zrobić

Otyłość wśród dzieci staje się coraz większym problemem w Polsce. Nadmierna masa ciała to problem co piątego dziecka, a z roku na rok jest coraz gorzej. Znasz ten problem z własnego podwórka? A może wolałbyś nie mieć z nim do czynienia? W takim razie zobacz, co robić, by twoje dziecko rosło zdrowo, a nie ponad miarę!

polecane: Przeziębienie. Czy domowe sposoby mogą pomóc? Wideo