Outlet Trucki Biedronki z produktami w promocyjnej cenie wyruszyły w trasę po Wielkopolsce

Mobilne outlety Biedronki zawitały do Wielkopolski. Czarnków, Gniezno, Lwówek - to tylko kilka z wielu miast, do których przyjechały przyczepy wyprzedażowe Biedronki z towarami przemysłowymi z kategorii non food i tekstyliów, pochodzącymi z poprzednich kolekcji. Lokalizacja przeczep wyprzedażowych zmieniać się będzie co 7 dni, a sprzedaż odbywa się w tygodniowych cyklach.

Do poniedziałku 19.08 do ciężarówki będzie można wstąpić w Czarnkowie, Gnieźnie i Swarzędzu - Zalasewie. W kolejnym tygodniu od wtorku 20.08 Outlet Trucki będą czekać na klientów w Kórniku na ul. Woźniaka, Lwówku na ul. Pniewskiej i we Wronkach przy Mickiewicza 24.

