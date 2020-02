Pacjent z podejrzeniem koronawirusa w poznańskim szpitalu

Podejrzenie wobec tego pacjenta potwierdził dr Witold Draber, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarnej w Poznaniu. Podkreśla przy tym, że nie jest to stwierdzone zarażenie, a tylko jego podejrzenie.

Chory początkowo trafił do szpitala przy ul. Przybyszewskiego. - Był pacjent, który przyleciał z Dubaju z kaszlem, wobec którego zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem – mówi dr n.med. Maciej Błaszyk, naczelny lekarz szpitala klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu. - Został przewieziony na oddział chorób zakaźnych szpitala im. Strusia.

- Mężczyzna przebywał w Dubaju 10 dni, wrócił do Polski 29 stycznia i po powrocie zgłosił się do szpitala. Stwierdzono u niego infekcję dróg oddechowych, ponieważ w takich przypadkach obowiązują odpowiednie procedury, musi być zbadany, by wykluczyć obecność koronawirusa - dodaje Cyryla Frankowska - Staszewska, rzecznik stacji. - Trzeba teraz czekać na wyniki badań.

- Czekamy na pacjenta, jest w trakcie transportu do nas, po badaniach będzie można potwierdzić, czy faktycznie jest zarażony - mówi prof. Iwona Mozer-Lisewska, ordynator Oddziału Zakaźnego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia.

Obecność w szpitalu drugiego pacjenta z objawami koronawirusa sygnalizowała telewizja WTK. Rzecznik placówki nie potwierdza tych doniesień.