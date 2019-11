Paczkomaty blisko Ciebie w Poznaniu

Paczkomat POZ18M w Poznaniu

W Poznaniu jest już ponad 60 Paczkomatów. Sieć InPost rozwija się każdego dnia, dlatego nowoczesnych maszyn do odbioru i wysyłki paczek będzie coraz więcej! W północnej części Poznania do dyspozycji kupujących i sprzedających jest Paczkomat POZ18M. Znajduje się on na ulicy Piątkowskiej 105, tuż przy budynku usługowo-handlowym. Do maszyny można dotrzeć komunikacją miejską lub dojechać samochodem, parkując na pobliskim parkingu. Paczkomat POZ18M jest czynny całą dobę, dlatego odbierzesz lub nadasz przesyłkę w wybranej przez siebie porze. Maszyna ma możliwość płatności internetowej PayByLink. Pozostałe Paczkomaty w Poznaniu, które są rozlokowane po całym mieście, sprawdzisz na stronie InPost.

Jak szybko nadać paczkę w Paczkomacie?

Nadawanie paczek w Paczkomacie jest możliwe w kilku prostych krokach. Jeśli wybrana maszyna ma możliwość płatności kartą, wszystko potrwa zaledwie kilka minut! Najpierw wprowadź podstawowe dane, takie jak gabaryt przesyłki, numery telefonów i maszynę docelową na ekranie Paczkomatu. Następnie zapłać kartą i po otwarciu skrytki, umieść w środku paczkę. Na koniec otrzymasz powiadomienie SMS z akceptacją płatności i wiadomość e-mail, umożliwiająca śledzenie przesyłki. Jeśli jednak w Paczkomacie istnieje możliwość wyłącznie płatności PayByLink, musisz opłacić paczkę poprzez Managera Paczek. Logując się na konto lub zakładając nowe, masz dostęp do przeprowadzenia internetowej opłaty. Wejdź na „Wyślij przesyłki” i stwórz etykietę. Kolejnym krokiem jest jej wypełnienie, opłacenie i wydrukowanie. Później pozostaje tylko przygotowanie paczki do wysyłki (z naklejoną etykietą) i umieszczenie jej w wybranym Paczkomacie. Na ekranie maszyny wystarczy podać numer przesyłki i kod nadania. Na końcu wkładasz paczkę do skrytki i gotowe!

Jak odebrać paczkę z najbliższego Paczkomatu?

Każda paczka jest wyczekiwana, a więc po otrzymaniu powiadomienia informującego, że przesyłka jest już w Paczkomacie, koniecznie udaj się do wybranej przez siebie maszyny. Twój e-mail zawiera 6-cyfrowy kod obioru, który wraz z numerem telefonu należy wpisać na ekranie. Jeśli chcesz otrzymać swoją przesyłkę dosłownie w kilka sekund, zeskanuj znajdujący się w powiadomieniu kod QR. Proces odbioru ułatwia też aplikacja mobilna, dzięki której można wygodnie obsługiwać wiele paczek. Pamiętaj, że po otrzymaniu powiadomienia masz 48h, aby odebrać przesyłkę z Paczkomatu. Możesz wydłużyć ten czas o kolejne 48h, wysyłając specjalny SMS. Jeśli masz zaufaną osobę, podaj jej numer telefonu i kod, a będzie mogła odebrać paczkę za Ciebie! Jeżeli minie 48h od nadejścia przesyłki do Paczkomatu, a Ty nie wyślesz dodatkowego SMS-a, zostanie ona przekazana do lokalnego Punktu Obsługi Paczek.

Szybko i wygodnie z Paczkomatem

Paczkomaty to nowoczesne urządzenia, które dostosowują się do Twoich potrzeb! Dzięki nim masz okazję wybrać jedną z najniższych cen na rynku. Ponadto w całej Polsce jest już ponad 5000 Paczkomatów, a ich liczba stale rośnie, dzięki czemu zawsze znajdziesz maszynę blisko siebie! Domeną InPost jest szybkość i wygoda, dlatego każdą przesyłkę można śledzić na różnych etapach jej podróży, a wybrane paczki docierają do odbiorcy nawet dzień po nadaniu. Zaletą Paczkomatów, której nie ma nigdzie indziej to całodobowa dostępność. Maszyny działają 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, a więc masz całkowitą dowolność w wyborze pory dnia, w której odbierzesz lub nadasz przesyłkę. Dbamy również o środowisko – korzystanie z Paczkomatów jest bardziej ekologiczne niż tradycyjny kurier!