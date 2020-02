Paczkomaty blisko Ciebie w Poznaniu

Paczkomaty w Poznaniu

Sieć Paczkomatów rozwija się dynamiczne z miesiąca na miesiąc. Aktualnie maszyn jest ponad 6000 w całej Polsce i liczba ta rośnie. Dzięki temu każdy bez problemu znajdzie Paczkomat ze swojej okolicy i co więcej — Paczkomaty staną się nie tylko wygodną alternatywą dla znanych już metod nadawania i odbierania paczek, ale i rozwiązaniem, które dba o ekologię i ogranicza nadmierną produkcję zanieczyszczeń. Paczki InPostu zawożone są do Paczkomatu, a dzięki dobremu rozmieszczeniu maszyn, większość osób pieszo przejdzie się do najbliższej maszyny, by nadać bądź odebrać paczkę. Tym samym generowanych jest dużo mniej zanieczyszczeń.

Ciekawi Cię, gdzie znajdują się Paczkomaty w Twoim mieście? Wszystkie informacje znajdziesz na stronie WWW. Warto sprawdzać to na bieżąco, by nie przegapić Paczkomatu z najbliższej okolicy. W Poznaniu nowy Paczkomat znajduje się na ul. Wolszyńskiej 50, na stacji paliw Poztel.

Jak nadać paczkę?

Nadanie Paczki jest bardzo proste. Co więcej, korzystając z Paczkomatów, możesz to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to skorzystanie ze strony WWW i opłacanie wysyłki za jej pośrednictwem. Na stronie wygenerujesz etykietę, którą musisz przylepić na paczkę, a potem umieścić ją w maszynie. Druga opcja to nadanie paczki bezpośrednio w Paczkomacie. Wystarczy wpisać na ekranie najpotrzebniejsze dane, a potem opłacić przesyłkę za pośrednictwem maszyny i gotowe!

Jak odebrać paczkę?

Odebranie paczki z Paczkomatu jest jeszcze łatwiejsze niż jej nadanie. Co należy zrobić? Przez cały okres od nadania paczki przez adresata, poprzez jej trasę, jak i umieszczenie w Paczkomacie, odbiorca może ją śledzić za pomocą strony WWW bądź aplikacji. Gdy przesyłka zostanie umieszczona w Paczkomacie, odbiorca

otrzyma SMS-a z kodem odbioru. Od tego momentu ma 48 godzin na to, by odebrać paczkę. Wystarczy, że wpisze kod w Paczkomacie, do którego wybrał przesyłkę, a otworzy się skrytka z paczką.

Zalety Paczkomatów

Paczkomaty to rozwiązanie, które ma wiele zalet. W przeciwieństwie do tradycyjnych usług pocztowych, czy kurierskich, Paczkomaty są dostępne od ręki. Gdy chcesz coś nadać, nie musisz robić tego w godzinach otwarcia placówki, bo Paczkomaty działają 24/7.

Gdy planujesz odebrać paczkę, także nie musisz dostosowywać swojego rozkładu dnia pod kuriera, który może przyjechać w określonej porze. Wybierając Paczkomaty, masz 48 godzin na odebranie przesyłki, w dogodnym dla Ciebie momencie. Prócz tego ceny w Paczkomatach są naprawdę atrakcyjne, zwłaszcza że większość przesyłek jest już dostępna na drugi dzień.

InPost przygotował także specjalną aplikację, dzięki której wygodniej będziesz zarządzał przesyłkami, a nawet dostaniesz powiadomienie o paczce czekającej w Paczkomacie, gdy tylko będziesz koło niego przechodził.

Warto wybrać rozwiązania, które są w atrakcyjnej cenie, a także zapewniają dostosowanie się do potrzeb klienta. Paczkomaty gwarantują swobodę i wygodę w nadawaniu, jak i wysyłaniu paczek. To nowoczesna technologia, która sprzyja klientom, jak i jest ekologiczną alternatywą dla tradycyjnych przesyłek kurierskich.