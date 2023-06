Padł rekord przejrzystości wody w polskich jeziorach! Rekordzistą jezioro z Wielkopolski

Jest rekord, ale to niekoniecznie dobrze

Jezioro Powidzkie nowym rekordzistą!

- Jest to prawdopodobnie ze znanych nam w IMGW-PIB źródeł największa zaobserwowana - zmierzona w trakcie rutynowych pomiarów wartość w Polsce poza sztucznymi zbiornikami i jeziorami górskimi

Jest rekord, ale to niekoniecznie dobrze

Z jeziora może pozostać kałuża

Przypomnijmy, że od kilku lat Jezioro Powidzkie znajdujące się w powiecie słupeckim znika. Przyczyną znacznego wyschnięcia jest kilka czynników, m.in. susza meteorologiczna, brak dopływów rzek do jeziora. Szacuje się także, że winne są niedalekie kopalnie odkrywkowe. W 2020 roku powołany do życia został sejmowy zespół, który zajmuje się ustaleniem, by z najpiękniejszego jeziora Wielkopolski za kilka lat nie pozostała kałuża.