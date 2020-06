Pająki i skorpiony opanowały Galerię Malta. Czy pokonały też koronawirusa? Śmiałkowie mogą się o tym przekonać, zwiedzając wystawę

Zwierzęta są zamknięte w terrariach, można je fotografować i filmować z bliskiej odległości. Egzotyczne okazy są dostępne na wyciągnięcie ręki, a nawet bliżej, ponieważ o każdej pełnej godzinie przewodniczka pozwoli potrzymać na dłoni pająka. Uwaga! Nie jest on groźny.

Można jednak mieć wątpliwości, czy przekazywanie sobie z ręki do ręki pająka jest bezpieczne. Przy wejściu na wystawę nie ma płynów dezynfekujących, nikt też nie egzekwuje zakładania maseczek. To prawda, że wystawa zajmuje 1110 metrów kwadratowych, więc przestrzeni jest dużo. Natomiast podczas wędrówki pająka z rąk do rąk wszyscy stoją obok siebie. Przewodniczka ani sprzedawca biletów nie posiadają maseczek, przyłbic czy rękawiczek. Być może koronawirus czuje respekt przed czarną wdową i trzyma się z daleka od wystawy.