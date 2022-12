Pałac byłego prezydenta Rzeczpospolitej do kupienia! To najdroższe apartamenty w Polsce. Ile kosztują luksusowe domy na sprzedaż? Weronika Błaszczyk

Stylowe, eleganckie i pełne przepychu. Takie są najdroższe domy na sprzedaż w Polsce. Przedstawiamy kilka wyjątkowych rezydencji do kupienia. Ile kosztują takie obiekty? Jak wyglądają? Zobacz zdjęcia! Wszystkie oferty pochodzą ze strony otodom.pl Sprawdź kolejną rezydencję do kupienia ---> otodom.pl Zobacz galerię (19 zdjęć)

Wspaniałe posiadłości z licznymi pokojami, wielkie ogrody, piękne okolice, a ponadto baseny, pomieszczenia fitness, a nawet sala teatralna. Na terenie całej Polski nie brakuje eleganckich rezydencji i pałaców. Co ciekawe, wiele z nich aktualnie można kupić, a dzięki temu poczuć się niczym członkowie rodziny królewskiej. Luksusowe domy na sprzedaż są dostępne dla swoich przyszłych mieszkańców już od kilkunastu milionów złotych. Choć cena wydaje się ogromna, to zdecydowanie warto zainwestować w takie ekskluzywne apartamenty. Jak wyglądają jedne z najdroższych domów na sprzedaż w kraju? Ile dokładnie trzeba wydać na ich zakup? Przedstawiamy zabytkowe i pełne przepychu nieruchomości dostępne do kupienia na stronie otodom.pl. Wśród nich pałac byłego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej!