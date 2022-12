Pałac w Runowie Krajeńskim kryje niezwykle bogatą i ciekawą historię. Warto go zobaczyć i warto poznać jego przeszłość [ZDJĘCIA]]

- XVI/XVII wiek - Jan Orzelski zbudował murowany, obszerny dwór renesansowy w miejsce dawnej budowli drewnianej, która uległa zniszczeniu przez pożar. Park prawdopodobnie został założony w okresie budowy dworu. W okresie budowy pałacu park otrzymał dzisiejszy krajobrazowy charakter. Wskutek koligacji rodzinnych posiadłość ta należała później do rodziny Działyńskich. 1860 rok - dwór został przebudowany z inicjatywy ówczesnych właścicieli rodziny von Bethmann- Hollweg. Z pierwowzoru zachowały się częściowo piwnice sklepione kolebkowo oraz mury sięgające wysokości gzymsu koronującego. Na ścianie północnej zachowała się kamienna płyta erekcyjna z podaną datą 1595 rok, mówiąca o fundacji przez Jana Orzelskiego. Data ta świadczy zapewne o tym, że tego roku wmurowano kamień węgielny pod przyszły pałac. Pod spodem widać ślad po drugiej tablicy, która po wojnie wykorzystana została jako stopień schodów do jednego z urzędów w Runowie i nie przetrwała do dziś. 1945 rok - pałac został podpalony przez cofające się wojska niemieckie i zrujnowany ostatecznie w latach powojennych. Z pierwowzoru pałacu została wieża z zegarem. Po wojnie posiadłość aż do roku 1997 była własnością państwową - czytamy na stronie www.palacrunowo.pl/o-obiekcie/historia