Palmiarnia Poznańska wprowadza zmiany. Nowe ceny biletów i dłuższe godziny otwarcia

Godziny otwarcia Palmiarni Poznańskiej

Od 1 kwietnia wydłużają się godziny otwarcia palmiarni. Od wtorku do piątku będzie można odwiedzić palmiarnię od 9 do 17, a w soboty, niedziele i święta od 8 do 18. Kasa czynna jest do godziny przed zamknięciem.

W niedzielę, 17 kwietnia palmiarnia będzie jednak nieczynna.