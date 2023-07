Palmiarnia w Poznaniu: Weekend z Roślinami Owadożernymi. Kapturnice, rosiczki i muchołówki. Zobacz zdjęcia

Rośliny owadożerne w poznańskiej palmiarni

22 i 23 lipca palmiarnia zaprasza na Weekend z Roślinami Owadożernymi. Prezentowane są rośliny kolekcjonerskie p. Przemysława Błażeja. To kapturnice, rosiczki, muchołówki i wiele innych. W programie także prelekcje i pokazy.

Palmiarnia zaprasza 22 i 23 lipca 2023 roku, od 9.00 do 18.00 (wstęp do 17.00). Wejście w cenie biletu do palmiarni. Bilety można kupić także online pod tym linkiem.