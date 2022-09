Pan Jarosław w pożarze stracił sens życia. Na ratunek ruszyli sąsiedzi

Noc z 15 na 16 sierpnia na długie lata pozostanie w pamięci Pana Jarosława. Tej nocy niemalże w całej Wielkopolsce szalały burze. Na niebie malowały się pioruny. Zjawisko choć piękne, może być tez niezwykle niebezpieczne. Jedna z błyskawic uderzyła w budynek w Wiardunkach, niewielkiej miejscowości w powiecie obornickim.

- Huk był przerażający. Jeden z naszych sąsiadów, który lubi obserwować burze, wyszedł tej nocy przed swój dom. Gdy piorun uderzył, to wpadł do wiatrołapu - relacjonuje Mariusz Szymański, prezes OSP w Wiardunkach.

Piorun uderzył w budynek, który niemalże natychmiast zaczął się palić. Na miejsce wezwano straż pożarną. Druhowie szybko przystąpili do akcji ratunkowo-gaśniczej.

- Pierwsze zgłoszenie było takie, że pali się budynek mieszkalny. Na szczęście był to budynek gospodarczy - mówi Roman Trzęsimiech, sąsiad Pana Jarosława i radny gminy Ryczywół. - Jarek spał w budynku obok. Nie wiedział co się dzieje. Nie wiedzieliśmy jak sytuacja się rozwinie, dlatego konieczne było dostanie się do środka.