"Pan Peryskop" obserwuje mieszkańców z ukrycia. Prace Noriakiego w Poznaniu. Sprawdź, gdzie można je zobaczyć! Maciej Szymkowiak

Czy znasz każdy zakamarek Poznania, w którym ukrywa się "Pan Peryskop"? Postać stworzona przez Noriakiego, poznańskiego artystę ulicznego. Symbol uliczny, czyli The Watcher, spotkać można w wielu miejscach stolicy Wielkopolski – na ścianach, kontenerach śmieci, słupach, bramach. Sprawdź, czy znasz te miejsca! Na zdjęciu: ulica Kościuszki. Adam Jastrzębowski

Słynny poznański uliczny artysta Noriaki zaprezentował w Galerii na Dziedzińcu Starego Browaru swoje dzieła. Tajemniczy malarz ze swoją wystawą „Sejf jest za obrazem” gościł od września 2021 do stycznia 2022 roku. Wówczas poznaniacy mogli podziwiać jego prace na płótnach. Wystawa dobiegła końca, ale to przecież nie oznacza końca obcowania z jego dziełami. W Poznaniu jest w końcu pełno jego rysunków: na słupach, ścianach, murach, kontenerach ze śmieciami. Słynny „Pan Peryskop” obserwuje poznaniaków w ich drodze na uczelnię, do domu, do pracy… Prezentujemy w galerii zbiór najciekawszych miejsc, w których artysta pozostawił po sobie ślad. Czy znasz je wszystkie?