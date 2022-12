Panoramiqa - inwestycja z widokiem na Poznań w duchu 15 minutowego miasta!

Panoramiqa, inwestycja powstająca na Starołęce w Poznaniu zaoferuje przyszłym mieszkańcom taras na dachu z widokiem na panoramę miasta. W ramach projektu powstaną dwa budynki wielorodzinne z 272 mieszkaniami. Poza nowoczesną architekturą i doskonałą jakością wykonania, inwestycję belgijskiego dewelopera BPI Real Estate Poland, wyróżniają proekologiczne rozwiązania, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom klientów. Projekt wpisuje się również w koncepcję 15-minutowego miasta.

Miastotwórczy projekt

Panoramiqa to inwestycja, która odzwierciedla strategię biznesową firmy BPI Real Estate Poland. Deweloper realizuje miastotwórcze projekty w atrakcyjnych lokalizacjach, które wyróżniają się na rynku. Panoramiqa powstaje zgodnie z przyjętymi przez BPI Real Estate Poland zasadami zrównoważonego rozwoju oraz mottem firmy „Ubran shapers for good” i misją kształtowania miejskiej harmonii poprzez inspirujące projekty deweloperskie. Usytuowanie inwestycji Panoramiqa w pobliżu skrzyżowania ulic Hetmańskiej i Unii Lubelskiej zapewnia doskonałą komunikację i dostęp do pełnej infrastruktury handlowo-usługowej Poznania. Okolica charakteryzuje się również pełnym zapleczem społeczno-opiekuńczym. - Duże grono kupujących to osoby, dla których ważne jest, zamieszkanie w rozwijającej się dzielnicy, którą charakteryzuje spokój mniej centralnego położenia, ale z doskonałą komunikacją i dostępem do infrastruktury społeczno-opiekuńczo-usługowej. Krótko mówiąc w duchu koncepcji 15-minutowego miasta – powiedział Wojciech Smolak Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w BPI Real Estate Poland.

Zielone podejście na lata

Zasady zrównoważonego rozwoju leżą u podstaw strategii biznesowej BPI Real Estate Poland, a stosowanie się do nich jest podstawą realizacji każdej inwestycji deweloperskiej w portfolio dewelopera. Panoramiqa to inwestycja, która została zaprojektowana tak, aby wychodzić naprzeciw potrzebom przyszłych mieszkańców. Inwestycję wyróżniają wybrane rozwiązania proekologiczne jak panele fotowoltaiczne na dachu, retencjonowanie wód opadowych w celu wykorzystywania ich do podlewania zieleni w porach bezdeszczowych, jasne elewacje i białe dachy zmniejszające nagrzewanie się budynku w okresie letnim, czy możliwość instalacji ładowarek dla samochodów elektrycznych bezpośrednio przy miejscach postojowych. Zastosowane w projekcie zielone rozwiązania przyczynią się także do zmniejszenia opłat bieżących za utrzymanie budynku jakie będą ponosili mieszkańcy. Mogą także pomóc klientom w otrzymaniu kredytu hipotecznego na zakup mieszkania na preferencyjnych warunkach części banków. - Budujemy miasta przyszłości, które zaspokoją potrzeby nie tylko obecnych, ale i przyszłych pokoleń. Widzimy rosnące zainteresowanie większymi mieszkaniami z balkonami i w inwestycjach z ekologicznymi rozwiązaniami, dużą ilością zieleni oraz zyskujący na popularności trend powrotu ludności do miast – dodaje Wojciech Smolak.

Inwestycja z widokiem

Panoramiqa składa się z dwóch budynków o wysokości od 7 do 17 pięter. Na szczycie wyższego budynku znajdzie się, dostępny wyłącznie dla mieszkańców, taras z wyjątkowym widokiem na panoramę Poznania. W projekcie znajdą się 272 funkcjonalne i dobrze zaprojektowane mieszkania o strukturze od 1 do 4 pokoi i powierzchni od 26 do 82 mkw., każde z dostępną z pokoju dziennego loggią. Budynki tworzą razem wewnętrzny dziedziniec, na którym zaplanowano elementy małej architektury, zieleń i plac zabaw dla dzieci. W inwestycji powstanie podziemna hala garażowa, oraz naziemne miejsca postojowe dla samochodów, natomiast na parterze budynku znajdzie się lokal usługowy. W strukturze mieszkań przyjęto podział na część dzienną i nocną, jednak zaproponowany układ ścian konstrukcyjnych daje duże możliwości właścicielom na indywidualną aranżację wnętrz.

Budowa i sprzedaż idą w parze

Sprzedaż projektu postępuje zgodnie z założeniami BPI Real Estate Poland i obecnie wynosi 10%. Deweloper widzi duże zainteresowanie Panoramiqą wśród klientów, dla których liczy się zakup nieruchomości o bardzo dobrym standardzie i od pewnego partnera. Również budowa inwestycji przebiega zgodnie z planem. Obecnie znajduje się na etapie finalizacji prac podziemnych, wykonywania ostatnich elementów stropów garaży podziemnych oraz pierwszych ścian kondygnacji nadziemnych. Wkrótce budowa przejdzie do fazy realizacji wyższych kondygnacji naziemnych i będzie bardziej widoczna z poziomu ulicy. Zakończenie budowy planowane jest na IV kwartał 2024 r. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma CFE Polska, która wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej co BPI Real Estate Poland. Ceny mieszkań w ofercie BPI Real Estate Poland dla projektu Panoramiqa wynoszą średnio 10 450 PLN/ mkw.

