Papa Roach i Hollywood Undead zagrają koncert w Poznaniu!

Jeśli chodzi o nu-metal, kalifornijski Papa Roach to kapela prawie tak samo ważna jak Korn, Limp Bizkit czy Deftones. Jej historia rozpoczęła się w 1993 roku, jednak załoga charyzmatycznego Jacoby’ego Shaddixa zdobyła światową sławę dopiero siedem lat później. W 2000 roku ukazał się drugi album grupy pt. „Infest”, który w samych Stanach Zjednoczonych aż trzykrotnie pokrył się platyną. To właśnie z niego pochodzą największe przeboje grupy: „Last Resort”, „Broken Home” i „Between Angels And Insects”. Aktualnie Papa Roach promuje swój najnowszy, dziesiąty krążek „Who Do You Trust?”.

materiały prasowe