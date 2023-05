Para-buch! Koła – w ruch! Dni Pary w Poznaniu już 27 i 28 maja. Co w programie?

Dni pary w Poznaniu

Już w najbliższy weekend 27 i 28 maja odbędą się Dni Pary w Poznaniu. Na torach Maltanki ponownie pojawi się Borsig Bn2t. Parowóz będzie odjeżdżał o pełnych godzinach ze stacji Maltanka a 30 minut później – ze stacji Zwierzyniec.

- Kolejka Parkowa Maltanka to jedna z bardziej znanych atrakcji Poznania. Dzięki naszej wąskotorówce można wygodnie dotrzeć z okolic ronda Śródka do Term Maltańskich czy Nowego Zoo, podziwiając po drodze jezioro i atrakcje Malty – taka przejażdżka cieszy nie tylko najmłodszych, ale również miłośników wąskotorówek. Maltanka to bowiem jedna z ostatnich w Polsce kolei wąskotorowych o szerokości toru 600 mm

- podkreśla MPK Poznań.

W sezonie 2023 Kolejka Parkowa Maltanka kursuje codziennie: w dni robocze co godzinę, a w soboty, niedziele i święta – co 30 minut (od 10.00 do 19.00). W najbliższy weekend jeden ze składów poprowadzi parowóz Borsig Bn2t z 1925 roku, najstarszy czynny parowóz w Polsce.