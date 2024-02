Informacje o paracetamol challenge pojawiły się w przestrzeni medialnej już kilka miesięcy temu. Media informowały wówczas, że niebezpieczna zabawa została zapoczątkowana w Southampton w Wielkiej Brytanii. Grupa nastolatków miała tam trafił do szpitala po tym, jak przedawkowała leki. O sprawie informowało Radio Zet. Brytyjska policja ostrzegała wtedy rodziców, że niebezpieczne wyzwanie zyskuje na popularności szczególnie wśród nastolatków. Danna Jones z policji w Hampshire mówiła wprost, że nowy challenge może być groźny dla życia i zdrowia młodzieży. - Osoby w wieku od 15 do 17 lat umyślnie przedawkowały paracetamol. Ich celem było zjeść go tyle, by trafić do szpitala. Wygrywa osoba, która spędzi w lecznicy jak najwięcej czasu - powiedziała Danna Jones, cytowana przez Daily Echo.