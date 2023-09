Park Adama Wodziczki w Poznaniu znowu zalany. Czy miasto może coś z tym zrobić?

Są oczywiście podejmowane jakieś próby, ale to nie jest takie proste. Poziom wód gruntowych jest tak wysoki, że to by musiała być jakaś pompa, która by odprowadzała tę wodę do jednego zbiornika. Niestety jest, jak jest. Był podniesiony teren, ale to nic nie dało, widocznie źle zostały wykonane przeliczenia na ten temat.