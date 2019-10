Park Wodziczki w Poznaniu: Trwa remont kładki. Kolorowe barierki przy moście nie wszystkim się podobają [ZDJĘCIA]

Od wiosny trwa remont kładki nad ciekiem Bogdanka w parku Wodziczki w Poznaniu. Żeby dostać się na drugą stronę potoku, poznaniacy w tym czasie musieli pokonywać od 400 do 600 metrów zamiast 50 metrów przez mostek. Jeden z nich został oddany właśnie do użytku. Mieszkańcom nie podoba się jednak obudowa kładki. Są to biało-czerwone barierki. Dlaczego tam się znalazły i czy zostaną na zawsze?