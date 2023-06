Parki wodne w Wielkopolsce. Gdzie spędzić weekend z dziećmi nad wodą?

Wodny Plac Zabaw w Turku to miejsce niedaleko Konina, oddalone od stolicy Wielkopolski zaledwie 1,5 godziny drogi. Atrakcje Wodnego Placu Zabaw w Turku -plac zabaw dla dzieci z licznymi atrakcjami wodnymi, -teren otoczony drzewami i trawą, możliwość rozłożenia koca Cena biletu do Wodnego Placu Zabaw w Turku: Bilet bez limitu czasowego to koszt 14 zł, dzieci do 1 roku życia 1zł Pod Wodnym Placem Zabaw można zaparkować bezpłatnie (Wjazd od Kolskiej Szosy) Restauracje w pobliżu: -Hanoi -Restauracja Piwniczna -Piwnica Smaku -Pod Papugami. Pizzeria CZYTAJ RÓWNIEŻ: WODNY PLAC ZABAW W TURKU. Wodny plac zabaw w Turku cieszy się mianem najlepiej wyposażonego parku wodnego w Polsce.

OSiR Turek