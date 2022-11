Partnerka Michała Skórasia to Instagramowa piękność. Internauci są zachwyceni

Michał Skóraś to jeden z trzech zawodników z Ekstraklasy, którzy polecieli na mundial do Kataru. Na co dzień może liczyć na wsparcie swojej przepięknej partnerki, która zawsze mu kibicuje. Ada Mizgalska jest w związku z piłkarzem Lecha już od ładnych paru lat. Podczas obecnego sezonu, wiele razy mogliśmy obserwować ją na trybunach. Michał Skóraś już dzisiaj ma szansę zadebiutować na tak wielkim turnieju jakim są mistrzostwa świata w Katarze. Zawodnik Lecha rozwija się w piorunującym tempie - coraz głośniej mówi się o potencjalnym zainteresowaniu Bologny - klubu z Serie A.

Adam Jastrzebowski