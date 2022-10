Pasażerowie jak sardynki w puszce. Ścisk i tłok w pociągach do Poznania. Przepełnione składy, gorąc i omdlenia to codzienność podróżnych Paweł Antuchowski Dominika Kapałka

Do wielu pociągów jadących w stronę Poznania ciężko się dostać w godzinach szczytu. Robert Woźniak Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Dojazd do stolicy Wielkopolski koleją w godzinach szczytu jest dla pasażerów coraz trudniejszy. Ledwo mieszczą się w składach, a ci, którzy się nie dopchają, zostają na peronie. Problem ten występował na niektórych trasach już na początku września. Teraz, kiedy naukę rozpoczęli także studenci, a drożejące paliwo nie zachęca do korzystania z własnych pojazdów, dotyczy on już większości linii obsługujących podpoznańskie miejscowości. Ścisk jest tak potężny, że część pasażerów jest bliskich omdlenia, także ze względu na panujące w składach gorąco. Im bliżej Poznania, tym gorzej. Pasażerowie podczas porannego szczytu komunikacyjnego często nie są w stanie wsiąść do pociągu na stacjach oddalonych kilkanaście kilometrów od celu.