Pasażerowie skarżą się na brak ławek na tymczasowych przystankach na Głogowskiej. Cio na to ZTM?

Remont na ul. Głogowskiej trwa od 17 czerwca. Z tego powodu pomiędzy mostem Dworcowym a ul. Hetmańską zamiast tramwajów kursują autobusy. Niestety, na części przystanków tymczasowych nie ma ławek, co szczególnie doskwiera starszym pasażerom. Ich prośby dotarły już do Zarządu Transportu Miejskiego. Od 17 czerwca na ulicy Głogowskiej w Poznaniu trwają prace modernizacyjne sieci wodociągowej prowadzone przez Aquanet. Od tej pory na odcinku między mostem Dworcowym a Hetmańską ruch tramwajowy jest wstrzymany. Funkcjonuje tam zastępcza komunikacja autobusowa, co samo w sobie jest utrudnieniem dla pasażerów, a na dodatek doskwiera im brak ławek na tymczasowych przystankach. Na szczęście ZTM postanowił zareagować.