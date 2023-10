Paznokcie na Halloween. Jak pomalować paznokcie w październiku?

Manicure na Halloween to doskonały sposób, aby dodać trochę ducha tego święta do swojego wyglądu. Oto kilka pomysłów na Halloweenowy manicure: Motywy Halloweenowe: Wybierz motywy charakterystyczne dla Halloween, takie jak dynie, nietoperze, pająki, duchy czy wampiry, i umieść je na swoich paznokciach. Możesz też użyć naklejek lub stempli do zdobień, aby ułatwić sobie pracę.

INSTAGRAM/pauletta.nails