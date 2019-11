Paznokcie świąteczne 2019. Zobacz najmodniejsze wzory na paznokcie na święta. Takie są trendy w manicure na święta Bożego Narodzenia 2019!

Paznokcie świąteczne 2019 zaprzątają głowę niejednej kobiecie z umówionym terminem u swojej stylistki. Jakie wzorki na paznokcie w te święta będą najlepsze? Co jest modne? To nie czas na neonowe paznokcie – święta rządzą się innymi prawami, a króluje… czerwień! Zawsze sprawdzi się też klasyczny manicure francuski. Najmodniejsze wzorki na paznokcie na święta to te, które kojarzą się z prezentami, zimą czy choinką. Co jeszcze? Zobacz w galerii najlepsze paznokcie świąteczne 2019. Które wybierasz?

Telemagazyn - Mężczyźni w konkursach piękności - czy to niemęskie? Wideo