Pchli targ i giełda w Poznaniu tym razem bez tłumów. Atak zimy odstraszył kupujących. Co można było kupić w niedzielę pod M1? Monika Wantoła

Pchli targ i giełda na Franowie zazwyczaj przyciągają tłumy, ale nie tym razem. Zima dała się wszystkim we znaki i w niedzielę pod Centrum Handlowym M1 pojawiło się mniej kupujących niż zwykle. Sprzedawcy jednak się nie poddali i wciąż można było liczyć na udane zakupy. Co można było kupić? Zobaczcie na zdjęciach ---> Zobacz galerię (43 zdjęcia)

W każdą niedzielę, nawet niehandlową, na parkingu pod Centrum Handlowym M1 można kupić prawie wszystko. Zazwyczaj przychodzą tam tłumy poznaniaków i przyjezdnych z okolicy, a kierowcy przeszukują cały plac w poszukiwaniu pojedynczych wolnych miejsc. Tym razem jednak atak zimy dał się wszystkim we znaki i kupujących nie było wielu. Mimo to sprzedawcy się nie poddali, choć też wystawiało się ich mniej niż zwykle. Jak można się spodziewać, przybywa ozdób bożonarodzeniowych na sprzedaż. Co można było kupić na giełdzie i pchlim targu na Franowie?