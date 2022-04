Pedofile poszukiwani przez policję są na wolności! Może kogoś rozpoznacie? [NAZWISKA, ZDJĘCIA] Katarzyna Zimna

Zmuszali dzieci do stosunków płciowych, pokazywali im pornografię, niestety, wciąż są na wolności. Policja wystawiła za nimi lisy gończe - za przestępstwa z art. 200 kodeksu karnego pedofilom grozi 12 lat więzienia. Zdjęcia i opisy poszukiwanych pochodzą z policyjnej strony poszukiwani.policja.pl z 26 kwietnia 2022 r. Zobaczcie, może kogoś rozpoznacie. Zdjęcia i nazwiska poszukiwanych pedofili znajdziecie na kolejnych slajdach. Możecie na nie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów >>> poszukiwani.policja.pl Zobacz galerię (21 zdjęć)

Czego dotyczy artykuł 200 Kodeksu Karnego? Art. 200. [Seksualne wykorzystanie małoletniego] § 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 2. (uchylony). § 3. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 4. Karze określonej w § 3 podlega, kto w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej. § 5. Karze określonej w § 3 podlega, kto prowadzi reklamę lub promocję działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15.