Pełnia Księżyca - czerwiec 2020. Truskawkowy Księżyc. Gdzie oglądać Pełnię Truskawkowego Księżyca? [4.06.2020 r.]

W piątek (5 czerwca 2020) wypada pełnia Księżyca. Będzie to niezwykła pełnia Truskawkowego Księżyca . Księżyc w pełni będziemy mogli oglądać już po zapadnięciu zmroku. Srebrny Glob wyglądać będzie spektakularnie.

Księżyc w pełni będzie najlepiej widoczny 5 czerwca. Wiosenna pełnia osiągnie swoje apogeum w piątek, 5 czerwca. Szczyt osiągnie o godz. 19:12. Truskawkowy księżyc będzie jednak doskonale widoczny do sobotniej nocy (6 czerwca).

Mamy dobre wieści dla wszystkich fanów astronomicznych zjawisk. Czerwcowy księżyc w pełni będzie idealnie widoczny we wszystkich zakątkach kraju. Warunki atmosferyczne będą korzystne dla wielbicieli obserwacji nocnego nieba. Niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, powinieneś zobaczyć niezwykłą majową pełnię Truskawkowego Księżyca, który rozświetli niebo od zmierzchu do świtu.

Jeśli pogoda dopisze, Truskawkowy Księżyc będziemy mogli oglądać bez specjalnych przyrządów - gołym okiem i nawet bez wstawania z łóżka. Na pewno ułatwieniem będzie zwykła lornetka lub teleskop. Warto wybrać za miasto, gdzie będziemy mogli podziwiać to wyjątkowe zjawisko.

Pełnia Truskawkowego Księżyca - co to znaczy?

Czym jest Truskawkowy Księżyc? Tak określamy czerwcową pełnię Księżyca. Skąd nazwa Truskawkowy Księżyc? Czerwcowy Księżyc w pełni miał mieć w sobie magiczną moc i wpływać na samopoczucie, nastrój i zachowanie. Tak naprawdę każda faza księżyca oddziałuje na nas w mniejszym lub większym stopniu. Podczas pełni Truskawkowego Księżyca możemy czuć się zmęczeni lub zdenerwowani, mogą występować również problemy ze snem.

Skąd nazwa tej pełni Księżyca - pełnia Truskawkowego Księżyca? Geneza nazwy tej pełni Księżyca pochodzi z wierzeń amerykańskich Indian. Rdzenni Amerykanie nazywali czerwcową pełnię Pełnią Truskawkowego Księżyca, nawiązując w ten sposób do przypadających na czerwiec zbiorów truskawek.