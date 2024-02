Pełno żółtych kwiatów na granicy Poznania! Kwitną już tysiące ranników na Kokoryczowym Wzgórzu w Radojewie

Żółte pola ranników w Radojewie

- Rannik to jednak roślina chimeryczna, musi dopisać nam troszkę szczęścia, by móc podziwiać jej rozpostarte złociste płatki. Kwiaty otwierają się tylko w słońcu. W pochmurne dni i nocami pozostają zamknięte. Dzięki temu zachowują świeżość, a kwitnienie może trwać nawet do czterech tygodni

W Radojewie, w różnych porach roku, znajdziemy też takie gatunki kwiatów jak: zawilec gajowy, fiołek wonny, ziarnopłon wiosenny, złoć żółta, lepiężnik różowy czy miodunka ćma. Wśród drzew i krzewów usłyszeć można dzięcioła, kowalika, kosa i sikorkę bogatkę, a także dostrzec rudzika i strzyżyka. W nocy dają o sobie znać puszczyki.

Podczas spaceru w rezerwacie trzeba się odpowiednio zachowywać. Nadleśnictwo Łopuchówko przypomina: Pamiętaj, by poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach i ścieżkach. Obserwuj przyrodę, wsłuchuj się w odgłosy i pozwól na to innym. Wszystko co przyniosłeś, zabierz ze sobą. Zostaw rośliny i zwierzęta tam, gdzie je napotkałeś. Jeśli jesteś ze swoim z psem, prowadź go na smyczy.