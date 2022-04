Pensja minimalna 2022 "na rękę". Zmiany w wypłatach - tyle musi trafić na Twoje konto

Polski Ład 2022 - co się zmieniło?

Od dnia 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wynosi 3010 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa w to 19,70 zł. Po podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych w ramach Polskiego Ładu "na rękę" pracownik otrzymuje więcej niż w ubiegłym roku. Jak to wpłynęło na pensje?