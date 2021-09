Pensja minimalna 2022 wyższa niż planowano. Pracodawca nie może zapłacić mniej - wyliczenia netto [15.09.21 r.]

Rząd Mateusza Morawieckiego zdecydował o ile wzrośnie pensja minimalna w 2022 roku. Zaproponowana przez Radę Ministrów kwota na przyszły rok to 3010 złotych brutto, co oznacza podwyżkę o 210 złotych. Minimalna stawka godzinowa ma wynieść 19,70 zł. Rząd miał czas do połowy września na podjęcie tej decyzji.

Jak to przełoży się na wynagrodzenia netto Polaków, jeśli w życie wejdą zmiany podatkowe przewidziane w "Polskim Ładzie"?