Pensja minimalna w czerwcu 2022. Tyle pracodawca musi przelewać na konto [24.06.2022]

Pensja minimalna 2022 - tyle musi płacić pracodawca

Płaca minimalna wzrosła w styczniu 2022 roku o 210 złotych i wynosi 3010 złotych brutto, a minimalna stawka godzinowa - 19.70 zł brutto.

Podwyżka pensji do 3010 złotych brutto oznacza, że "na rękę" pracownik dostawałby na poprzednich zasadach ok. 2210 złotych. Jednak jeśli wynagrodzenie przeliczymy z uwzględnieniem zmian podatkowych w ramach "Polskiego Ładu", to minimalna pensja netto wyniesie już ponad 2363,56 zł.