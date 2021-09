Perełki motoryzacyjne na Caravans Salon na MTP w Poznaniu [ZDJĘCIA]

W weekend od 24 do 26 września na MTP odbywają się targi Caravans Salon. Do Poznania zjechały wyjątkowe campery, czyli domy na kółkach przygotowane na długie podróże, nawet do najbardziej wymagających. Wybraliśmy najciekawsze samochody i wnętrza, w których nawet najdłuższe podróże będą czystą przyjemnością. Zobacz kolejne zdjęcia -->

Alicja Durka