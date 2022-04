Perła Łazarza odzyska swój dawny blask! Nawet 1,5 mln zł za mieszkanie. Zobacz zdjęcia

Kamienica na narożniku ulic Niegolewskich i Matejki na poznańskim Łazarzu od lat popada w ruinę. Plany związane z jej rewitalizacją zaczęły nabierać kształtu pod koniec 2021 roku. Obecnie trwa kapitalny remont. Już teraz można nabyć mieszkania i lokale usługowe planowane w budynku. Będą oferowały od jednego do czterech pokoi, o powierzchni od 36 do nawet 147 metrów kwadratowych. Ich ceny zaczynają się od 500 tys. i sięgają nawet 1,5 mln złotych. Inwestycja ma być gotowa w 2024 roku. Przejdź do kolejnego zdjęcia --->

