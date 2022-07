Perła UNESCO, ulubiony zamek filmowców, siedziba władców. Czeskie zamki przyciągają turystów z całej Europy, w tym także z Polski [ZDJĘCIA]

Nie macie pomysłu, jak spędzić wakacje? Zobaczcie, co mają do zaoferowania nasi południowi sąsiedzi! Piękne zamki w Czechach przyciągają turystów z całej Europy, w tym także z Polski. Perła UNESCO, ulubiony zamek filmowców, a może siedziba władców - które z nich są najczęściej odwiedzane? Pierwsze miejsce w tej kategorii i jednocześnie tytuł najczęściej odwiedzanego miejsca w Czechach tradycyjnie należy do Zamku Praskiego, siedziby czeskich władców, a od 1918 roku także prezydentów. Rozległy kompleks wraz z zabytkowym centrum miasta wpisany jest na listę UNESCO. Na kolejnych miejscach znalazły się zamki Czeski Krumlow i Lednice. Zobaczcie, jak wyglądają --->

Fot. Aleš Motejl