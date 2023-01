Piątek 13. Co zrobić, by nie mieć pecha? Czego należy unikać? Sprawdź! Weronika Błaszczyk

Nawet jeśli ktoś nie wierzy w to, że piątek 13. jest pechowy, warto i tak, dla pewności, przestrzegać pewnych zasad.

Piątek 13. to dzień, który w wielu osobach budzi prawdziwe przerażenie. Wiara w to, że przynosi on nieszczęście, jest tak silnie zakorzeniona, że najbardziej pechowy czas w roku skutecznie może niektóre osoby zatrzymać w domu. Nie ma jednak sensu uciekanie i chowanie się przed wszystkimi ewentualnymi kłopotami. Dla wierzących w różnego rodzaju przesądy i zabobony przygotowaliśmy sposoby na poradzenie sobie z pechem w piątek trzynastego. Jak uchronić się od nieszczęść? Sprawdź naszą galerię!