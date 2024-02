- Jeden z nich – obcokrajowiec był dobrze znany miejscowym policjantom z wcześniejszych interwencji. Śledczy przeanalizowali wszystkie prowadzone wobec niego postępowania. Wynikało z nich, że był już wielokrotnie notowany i zatrzymany przez policjantów w związku z przestępstwami dotyczącymi głównie kradzieży oraz uszkodzeniami mienia. Z uwagi na notoryczne nieprzestrzeganie polskiego prawa oraz liczne interwencje wobec niego podejmowane, policjanci wystąpili do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej go, do powrotu do swojego kraju. Kolejnego dnia 37-latek został przekazany strażnikom granicznym i przewieziony do ośrodka w Przemyślu, gdzie procedura deportacji zostanie zakończona