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Piękne ciało po kilku ciążach? To możliwe! [zobacz zdjęcia]akZaktualizowano
Materiał oryginalny: Piękne ciało po kilku ciążach? To możliwe! [zobacz zdjęcia] - Echo Dnia
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KURWY NIEWYJEBANE DUPODAJKI W LEŻAJSKU ZST KOŚCIUSZKI MŁODZIEŻ FRANCISZKAŃSKA OAZA PEDOFILE DAŁNY N SILNIA!!!! KREPI SREPI MOP GNOJOWY SUKIENKA GÓWNO NA PATYKU!!!!ZAWAŁ NOWOTWÓR!!!!!ALIMENTY PIERDEL!!!!!!!!SZPITAL POJEBÓW JAROSŁAW LEŚNA 22 ŚLUB KOŚCIELNY CYWILNY CHRZEST LEŻAJSK KUPA HUJ GNÓJ!!!!!!!!Mateusz Ceglak Pokój i DObro FZŚ LEŻAJSK!!!
KURWY NIEWYJEBANE DUPODAJKI W LEŻAJSKU ZST KOŚCIUSZKI MŁODZIEŻ FRANCISZKAŃSKA OAZA PEDOFILE DAŁNY N SILNIA !!!KREPI SREPI MOP GNOJOWY SUKIENKA GÓWNO NA PATYKU ZAWAŁ NOWOTWÓR ALIMENTY PIERDEL!!!!!!SZPITAL POJEBÓW JAROSŁAW LEŚNA 22!!!!ŚLUB KOŚCIELNY CYWILNY CHRZEST !!!!Jadwiga Szlanda POKÓJ I DOBRO FZŚ LEŻAJSK!!!!