Piękne hostessy na Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Swoją urodą zachwycały uczestników wydarzenia. Zobacz zdjęcia

Piękne hostessy na Mubi Dub it Tuning Festival 2024

Niesamowita atmosfera panuje w Targach Kielce, gdzie w sobotę, 22 czerwca rozpoczął się Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Przy dźwiękach energetycznej muzyki pasjonaci oglądają ponad pół tysiąca aut wartych kilkadziesiąt milionów złotych. Są widowiskowe pokazy driftu, luksusowe samochody i klasyki. W Kielcach goszczą fani motoryzacji z całej Polski.

Niemal każdy kongres i targi organizowane w Targach Kielce, swoją obecnością ubogacają piękne hostessy. Tak jest także podczas Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Zobaczcie je na zdjęciach:

To dopiero początek atrakcji. Przed nami ciekawe spotkania z gwiazdami związanymi z branżą. Ambasadorami tegorocznej edycji są m.in. Grzegorz Duda, Patryk Mikiciuk i Robert Michalski, prowadzący programy motoryzacyjne w stacji TVN Turbo. Wydarzenie w sobotę zwieńczy koncert zespołu hiphopowego PRO8L3M.

Festiwal tuningu w Targach Kielce trwa w sobotę do godziny 17 i w niedzielę od 10 do 17. Bilety dostępne w kasach, dzieci do lat 14 mają bezpłatny wstęp.