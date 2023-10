Piękne i klimatyczne. Oto archiwalne pocztówki prosto z Poznania. Na takich kartkach wysyłano pozdrowienia

Stare pocztówki z Poznania

Ratusz, rzeka Warta, park Sołacki czy nawet dom akademicki. Na starych pocztówkach z Poznania można znaleźć przeróżne perełki stolicy Wielkopolski. To właśnie kartki z takimi obrazkami wysyłali turyści do swoich bliskich po przyjeździe do tego miasta.

Stare pocztówki mają swój niepowtarzalny urok i klimat, który do dzisiaj potrafi nie tylko zachwycić, ale i zachęcić do odwiedzin Poznania.