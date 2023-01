Piękne pary ze studniówek 2023 w Poznaniu. Młodzi, piękni, uśmiechnięci! Zobaczcie zdjęcia

Studniówka to ten moment, kiedy można na chwilę zrobić sobie przerwę od nauki do matury, trochę odpocząć i przede wszystkim dobrze się bawić. Widać to po maturzystach z Poznania, których nasi fotoreporterzy uwieczniają w trakcie organizowanych przez nich wspaniałych bali. Radośni, wyluzowani, na chwilę zapominają o zbliżających się egzaminach. Piękni, młodzi, uśmiechnięci, a wśród nich urocze pary, które aż przyciągają wzrok.

Oto piękne i urocze pary ze studniówek w Poznaniu. Znajdziecie siebie lub swoich znajomych?

Uwaga: chcecie, by fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego" odwiedził Was na studniówce i zrobił zdjęcia? Wyślijcie nam maila na adres: [email protected] lub zostawcie wiadomość na Facebooku.

Co to są za bale! Wspaniałe dekoracje, wymyślne ozdoby, wreszcie niezwykłe suknie, efektowne fryzury i makijaże, eleganckie garnitury. Uczniowie klas maturalnych z Poznania dbają, by to były niezapomniane chwile. I choć rzadko się zdarza, że studniówka, jak sama nazwa głosi, odbywa się dokładnie sto dni przed maturą, nie ma to najmniejszego znaczenia. Ważne są spędzone wspólnie chwile na świetnej zabawie.