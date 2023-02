Piękne rezydencje na sprzedaż w Wielkopolsce. Kup dworek lub pałac i żyj jak w bajce!

Luksusowe posiadłości w Wielkopolsce

Jeśli mamy trochę więcej gotówki, warto zainwestować ją w nieruchomości. Piękny dom, który oczaruje gości, miejsce na przyjęcia, a może hotel? Dworki i pałace idealnie nadają się zarówno do zamieszkania, jak i do prowadzenia biznesu.

Co jakiś czas w serwisach ogłoszeniowych pojawią się nowe oferty dworków i pałaców na sprzedaż. Także w Wielkopolsce znajdziemy wiele pięknych rezydencji gotowych do zamieszkania lub wymagających remontu. W naszej galerii wybraliśmy najciekawsze ogłoszenia. Ceny wahają się od 400 tysięcy do kilku milionów złotych! Zobacz dworki i pałace na sprzedaż w Wielkopolsce: