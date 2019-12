Piękniejszy region i lepsze życie przyniósł Wielkopolanom piętnasty rok w Unii

Mieszkańcy centrum Obornik odetchnęli z ulgą. Oficjalnie otwarta w tym tygodniu tzw. mała obwodnica Obornik sprawi, że ciężarówki znikną ze ścisłego centrum. Będzie więc ciszej, bezpieczniej, poprawi się także jakość powietrza. - Czekaliśmy na to 20 lat - mówił w czasie uroczystego otwarcia drogi Tomasz Szrama, burmistrz Obornik. I choć nowy odcinek drogi ma jedynie 1,2 km , znaczenie ma fundamentalne. #- Nowa droga to także przyszłe zmiany, które usprawnią ruch w mieście- podkreślał burmistrz. Gdyby nie dotacja z WRPO 2014+ mieszkańcy Obornik zapewne czekaliby nadal. Z 14 mln zł potrzebnych na budowę 12 mln pochodziło z unijnej dotacji.

Ale komunikacja to nie tylko drogi. Od lat samorządy całego regionu korzystają z dotacji z WRPO na zakup nowoczesnych pojazdów komunikacji zbiorowej. W tym roku siedem autobusów hybrydowych trafiło do Swarzędza. 6 mln zł na ten cel pochodziło z WRPO. Po Poznaniu jeżdżą też pierwsze elektryczne autobusy. Na razie obsługują linię 174. Na kupno 15 takich pojazdów miasto uzyskało dotację z WRPO 2014+.

15 mln zł to część z WRPO w budżecie budowy drogi z podswarzędzkiego Zalasewa do węzła autostrady w Kleszcze-wie. Miejscowość ta w ostatnich latach stała się jedną z większych „sypialni” Poznania i cały czas się rozwija. Nowa droga gwarantuje nie tylko większy komfort kierowcom. Dzięki oświetlonym przejściom dla pieszych, wydzielonym przystankom autobusowym, a także osobnej drodze rowerowej jest tam po prostu bezpieczniej.

Nowa jakość życia to także rewitalizacja dawnych terenów poprzemysłowych i powojskowych itp., które przestały pełnić swoją funkcję. O tym jak je przekształcić faktycznie decydują mieszkańcy. Szerokie konsultacje społeczne to nieodzowna część rewitalizacji. Już trwają prace w centrum Ostrowa, w Kościanie, Wieleniu, czy Czempiniu. Pierwsze efekty już w przyszłym roku.

Rehabilitacja odbywa się w formie dziesięciodniowych turnusów, obejmujących oprócz samej pracy z pacjentem, także zajęcia dla opiekunów i szkolenia dla fizjoterapeutów pracujących z pacjentami na co dzień. Projekt zaplanowano na trzy lata. W tym czasie w turnusie rehabilitacyjnym mogą wziąć udział wszystkie osoby dotknięte porażeniem mózgowym w wieku od 5 do 21 lat, które w jakimkolwiek stopniu opanowały chodzenie.

Mama wraca do pracy

Zapewnienie opieki dzieciom to wyzwanie dla mam planujących powrót do pracy lub rozpoczęcie kariery zawodowej. W tym roku w kilkuset przypadkach było to możliwe jedynie dzięki nowym miejscom powstającym z unijnym dofinansowaniem. - Gdybym miała płacić komercyjną stawkę w prywatnym żłobku lub zatrudnić opiekunkę mój powrót do pracy byłby pewnie niemożliwy - przyznaje pani Anastazja, której syn skorzystał ze stworzonego dzięki dotacji miejsca. Miejsca w przedszkolach doceniają zwłaszcza mamy z mniejszych miejscowości: Pogorzela, Blizanów, Fałkowo, Stare Obrzyska, Kalisz i Gostyń - to tylko niektóre przykłady.

Bliżej światowej czołówki

Fundusze unijne intensywnie wykorzystują też wielkopolskie firmy. Tylko w tym roku pieniądze z WRPO posłużyły do badań nad lekami stabilizującymi nastrój w formie retard (Biofram), białkiem z owadów wykorzystywanym m.in. w gospodarce rybackiej (HyproMine) czy siedzeniami w komunikacji publicznej odpornymi na działanie wandali (Ster).

Kadry, które są w stanie sprostać wyzwaniom stawianym przez współczesną gospodarkę przygotowują m.in. nowo otwar-te Centra Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu czy Ostrowie.

W ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ uczniowie mogą korzystać z tzw. green studiów w Kaliszu, Lesznie, Pile, Koninie (w Poznaniu otwarcie wkrótce), pozwalające na realizację produkcji filmowych i telewizyjnych

